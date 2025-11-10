Pinto Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Pinto Coin (PINTO) hari ini ialah $ 0.00006228, dengan 1.30% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PINTO kepada USD penukaran adalah $ 0.00006228 setiap PINTO.

Pinto Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 62,276, dengan bekalan edaran sebanyak 999.99M PINTO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PINTO didagangkan antara $ 0.00006148 (rendah) dan $ 0.00006228 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00051594, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00005941.

Dalam prestasi jangka pendek, PINTO dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -18.22% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Pinto Coin (PINTO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 62.28K$ 62.28K $ 62.28K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 62.28K$ 62.28K $ 62.28K Bekalan Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Jumlah Bekalan 999,991,266.916244 999,991,266.916244 999,991,266.916244

Had Pasaran semasa Pinto Coin ialah $ 62.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PINTO ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999991266.916244. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 62.28K.