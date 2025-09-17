PiP (PIP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 14.19 24J Tinggi $ 15.05 Sepanjang Masa $ 81.08 Harga Terendah $ 2.83 Perubahan Harga (1J) +0.13% Perubahan Harga (1D) +4.23% Perubahan Harga (7D) -13.69%

PiP (PIP) harga masa nyata ialah $14.79. Sepanjang 24 jam yang lalu, PIP didagangkan antara $ 14.19 rendah dan $ 15.05 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PIP sepanjang masa ialah $ 81.08, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2.83.

Dari segi prestasi jangka pendek, PIP telah berubah sebanyak +0.13% sejak sejam yang lalu, +4.23% dalam 24 jam dan -13.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PiP (PIP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.63M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.63M Bekalan Peredaran 786.09K Jumlah Bekalan 786,093.68

Had Pasaran semasa PiP ialah $ 11.63M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PIP ialah 786.09K, dengan jumlah bekalan sebanyak 786093.68. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.63M.