PIPCAT Harga Hari Ini

Harga langsung PIPCAT (PIPCAT) hari ini ialah $ 0.00001196, dengan 4.47% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PIPCAT kepada USD penukaran adalah $ 0.00001196 setiap PIPCAT.

PIPCAT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,950.26, dengan bekalan edaran sebanyak 999.51M PIPCAT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PIPCAT didagangkan antara $ 0.00001132 (rendah) dan $ 0.0000121 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00083608, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001111.

Dalam prestasi jangka pendek, PIPCAT dipindahkan -1.14% dalam sejam terakhir dan -5.74% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

PIPCAT (PIPCAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.95K$ 11.95K $ 11.95K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.95K$ 11.95K $ 11.95K Bekalan Peredaran 999.51M 999.51M 999.51M Jumlah Bekalan 999,511,978.878288 999,511,978.878288 999,511,978.878288

Had Pasaran semasa PIPCAT ialah $ 11.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PIPCAT ialah 999.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999511978.878288. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.95K.