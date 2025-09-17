PipeIQ (PIPEIQ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00287347 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.14% Perubahan Harga (1D) +2.76% Perubahan Harga (7D) -34.49%

PipeIQ (PIPEIQ) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PIPEIQ didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PIPEIQ sepanjang masa ialah $ 0.00287347, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PIPEIQ telah berubah sebanyak -0.14% sejak sejam yang lalu, +2.76% dalam 24 jam dan -34.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PipeIQ (PIPEIQ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 85.07K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 85.07K Bekalan Peredaran 999.94M Jumlah Bekalan 999,940,017.5562556

Had Pasaran semasa PipeIQ ialah $ 85.07K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PIPEIQ ialah 999.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999940017.5562556. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 85.07K.