Tokenomik PipeIQ (PIPEIQ)

Lihat cerapan utama tentang PipeIQ (PIPEIQ), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
PipeIQ (PIPEIQ) Maklumat

PipeIQ is building crypto rails for AI Agents, with Go-to-Market as the first use case. The PipeIQ platform helps B2B Marketers and Sales professionals to drive revenue pipeline. Marketers and Sales professionals use the platform to target specific personas and create 1:1 interactions with prospects. PipeIQ will identify relevant companies and the Ideal Customer Profile (ICP) within these companies and subsequently target them via different channels.

Laman Web Rasmi:
https://pipeiq.ai

PipeIQ (PIPEIQ) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk PipeIQ (PIPEIQ), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 95.56K
Jumlah Bekalan:
$ 999.94M
Bekalan Edaran:
$ 999.94M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 95.56K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00287347
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik PipeIQ (PIPEIQ): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik PipeIQ (PIPEIQ) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PIPEIQ yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PIPEIQ yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PIPEIQ, terokai PIPEIQ harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.