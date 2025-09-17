Lagi Mengenai PIRATE

Pirate Nation Token Logo

Pirate Nation Token Harga (PIRATE)

Tidak tersenarai

1 PIRATE ke USD Harga Langsung:

$0.03146167
$0.03146167
-1.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Pirate Nation Token (PIRATE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:03:18 (UTC+8)

Pirate Nation Token (PIRATE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03111786
$ 0.03111786
24J Rendah
$ 0.03207254
$ 0.03207254
24J Tinggi

$ 0.03111786
$ 0.03111786

$ 0.03207254
$ 0.03207254

$ 0.475661
$ 0.475661

$ 0.03072638
$ 0.03072638

-0.11%

-1.12%

-2.37%

-2.37%

Pirate Nation Token (PIRATE) harga masa nyata ialah $0.03145731. Sepanjang 24 jam yang lalu, PIRATE didagangkan antara $ 0.03111786 rendah dan $ 0.03207254 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PIRATE sepanjang masa ialah $ 0.475661, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03072638.

Dari segi prestasi jangka pendek, PIRATE telah berubah sebanyak -0.11% sejak sejam yang lalu, -1.12% dalam 24 jam dan -2.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pirate Nation Token (PIRATE) Maklumat Pasaran

$ 7.03M
$ 7.03M

--
--

$ 30.82M
$ 30.82M

223.27M
223.27M

979,560,851.1335195
979,560,851.1335195

Had Pasaran semasa Pirate Nation Token ialah $ 7.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PIRATE ialah 223.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 979560851.1335195. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.82M.

Pirate Nation Token (PIRATE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Pirate Nation Token kepada USD adalah $ -0.00035667049803256.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Pirate Nation Token kepada USD adalah $ -0.0092269700.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Pirate Nation Token kepada USD adalah $ -0.0073089203.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Pirate Nation Token kepada USD adalah $ -0.01423891091835778.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00035667049803256-1.12%
30 Hari$ -0.0092269700-29.33%
60 Hari$ -0.0073089203-23.23%
90 Hari$ -0.01423891091835778-31.15%

Apakah itu Pirate Nation Token (PIRATE)

A fully onchain RPG, filled with high seas adventure, treasure, & unexpected surprises

Pirate Nation Token (PIRATE) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Pirate Nation Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Pirate Nation Token (PIRATE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Pirate Nation Token (PIRATE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pirate Nation Token.

Semak Pirate Nation Token ramalan harga sekarang!

PIRATE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Pirate Nation Token (PIRATE)

Memahami tokenomik Pirate Nation Token (PIRATE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PIRATE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Pirate Nation Token (PIRATE)

Berapakah nilai Pirate Nation Token (PIRATE) hari ini?
Harga langsung PIRATE dalam USD ialah 0.03145731 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PIRATE ke USD?
Harga semasa PIRATE ke USD ialah $ 0.03145731. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Pirate Nation Token?
Had pasaran untuk PIRATE ialah $ 7.03M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PIRATE?
Bekalan edaran PIRATE ialah 223.27M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PIRATE?
PIRATE mencapai harga ATH sebanyak 0.475661 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PIRATE?
PIRATE melihat harga ATL sebanyak 0.03072638 USD.
Berapakah jumlah dagangan PIRATE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PIRATEialah -- USD.
Adakah PIRATE akan naik lebih tinggi tahun ini?
PIRATE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PIRATEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:03:18 (UTC+8)

Penafian

