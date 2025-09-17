Pirate Nation Token (PIRATE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03111786 $ 0.03111786 $ 0.03111786 24J Rendah $ 0.03207254 $ 0.03207254 $ 0.03207254 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03111786$ 0.03111786 $ 0.03111786 24J Tinggi $ 0.03207254$ 0.03207254 $ 0.03207254 Sepanjang Masa $ 0.475661$ 0.475661 $ 0.475661 Harga Terendah $ 0.03072638$ 0.03072638 $ 0.03072638 Perubahan Harga (1J) -0.11% Perubahan Harga (1D) -1.12% Perubahan Harga (7D) -2.37% Perubahan Harga (7D) -2.37%

Pirate Nation Token (PIRATE) harga masa nyata ialah $0.03145731. Sepanjang 24 jam yang lalu, PIRATE didagangkan antara $ 0.03111786 rendah dan $ 0.03207254 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PIRATE sepanjang masa ialah $ 0.475661, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03072638.

Dari segi prestasi jangka pendek, PIRATE telah berubah sebanyak -0.11% sejak sejam yang lalu, -1.12% dalam 24 jam dan -2.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pirate Nation Token (PIRATE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.03M$ 7.03M $ 7.03M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 30.82M$ 30.82M $ 30.82M Bekalan Peredaran 223.27M 223.27M 223.27M Jumlah Bekalan 979,560,851.1335195 979,560,851.1335195 979,560,851.1335195

Had Pasaran semasa Pirate Nation Token ialah $ 7.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PIRATE ialah 223.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 979560851.1335195. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.82M.