PirateCash (PIRATE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.01921773 24J Tinggi $ 0.01939258 Sepanjang Masa $ 0.242252 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.02% Perubahan Harga (1D) +0.53% Perubahan Harga (7D) +1.22%

PirateCash (PIRATE) harga masa nyata ialah $0.01935817. Sepanjang 24 jam yang lalu, PIRATE didagangkan antara $ 0.01921773 rendah dan $ 0.01939258 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PIRATE sepanjang masa ialah $ 0.242252, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PIRATE telah berubah sebanyak +0.02% sejak sejam yang lalu, +0.53% dalam 24 jam dan +1.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PirateCash (PIRATE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.28M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.03M Bekalan Peredaran 66.27M Jumlah Bekalan 105,000,000.0

Had Pasaran semasa PirateCash ialah $ 1.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PIRATE ialah 66.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 105000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.03M.