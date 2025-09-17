PIRB (PIRB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01752164 $ 0.01752164 $ 0.01752164 24J Rendah $ 0.01766453 $ 0.01766453 $ 0.01766453 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01752164$ 0.01752164 $ 0.01752164 24J Tinggi $ 0.01766453$ 0.01766453 $ 0.01766453 Sepanjang Masa $ 0.03621873$ 0.03621873 $ 0.03621873 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.37% Perubahan Harga (7D) -2.15% Perubahan Harga (7D) -2.15%

PIRB (PIRB) harga masa nyata ialah $0.0175661. Sepanjang 24 jam yang lalu, PIRB didagangkan antara $ 0.01752164 rendah dan $ 0.01766453 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PIRB sepanjang masa ialah $ 0.03621873, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PIRB telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.37% dalam 24 jam dan -2.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PIRB (PIRB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Bekalan Peredaran 69.42M 69.42M 69.42M Jumlah Bekalan 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

Had Pasaran semasa PIRB ialah $ 1.22M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PIRB ialah 69.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 69420000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.22M.