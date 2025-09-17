Pisces (PISCES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00088539 24J Tinggi $ 0.00093569 Sepanjang Masa $ 0.00926443 Harga Terendah $ 0.00024297 Perubahan Harga (1J) +0.22% Perubahan Harga (1D) -3.76% Perubahan Harga (7D) +27.44%

Pisces (PISCES) harga masa nyata ialah $0.00089463. Sepanjang 24 jam yang lalu, PISCES didagangkan antara $ 0.00088539 rendah dan $ 0.00093569 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PISCES sepanjang masa ialah $ 0.00926443, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00024297.

Dari segi prestasi jangka pendek, PISCES telah berubah sebanyak +0.22% sejak sejam yang lalu, -3.76% dalam 24 jam dan +27.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pisces (PISCES) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 894.67K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 894.67K Bekalan Peredaran 1000.00M Jumlah Bekalan 999,996,509.878226

Had Pasaran semasa Pisces ialah $ 894.67K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PISCES ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999996509.878226. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 894.67K.