Tokenomik Pissing Dog Farts (PDF)
Pissing Dog Farts (PDF) Maklumat
Pissing Dog Farts is a one-of-a-kind meme coin inspired by the humorous and memorable image of a pissing dog. The project was launched through PumpFun, ensuring transparency with burned liquidity and a fair, community-focused approach.
The mission of the project is to bring together the crypto community through humor, creativity, and interactive entertainment. The official website features:
A Game with Rewards and Leaderboard: Players can compete in a fun, engaging game and earn rewards based on their performance, fostering an active and competitive community. Meme Generator: Users can create and share custom memes, promoting creativity and viral engagement within the community.
By combining humor with functionality, Pissing Dog Farts aims to stand out in the crowded world of meme coins while building a loyal and engaged user base. The project is designed to be more than just a joke—it's a platform for fun, interaction, and long-term community growth.
With its burned liquidity and transparent launch, Pissing Dog Farts prioritizes trust and sustainability, ensuring a solid foundation for its growing ecosystem. Whether you're here for the laughs, the competition, or the rewards, this meme coin offers something unique for everyone.
Pissing Dog Farts (PDF) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Pissing Dog Farts (PDF), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Pissing Dog Farts (PDF): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Pissing Dog Farts (PDF) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token PDF yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token PDF yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik PDF, terokai PDF harga langsung token!
PDF Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju PDF? Halaman ramalan harga PDF kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.