Pitaya Harga Hari Ini

Harga langsung Pitaya (PITAYA) hari ini ialah $ 0.00010716, dengan 19.13% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PITAYA kepada USD penukaran adalah $ 0.00010716 setiap PITAYA.

Pitaya kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 106,882, dengan bekalan edaran sebanyak 998.81M PITAYA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PITAYA didagangkan antara $ 0.00008995 (rendah) dan $ 0.00010709 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00020639, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00007063.

Dalam prestasi jangka pendek, PITAYA dipindahkan +1.35% dalam sejam terakhir dan +15.51% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Pitaya (PITAYA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 106.88K$ 106.88K $ 106.88K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 106.94K$ 106.94K $ 106.94K Bekalan Peredaran 998.81M 998.81M 998.81M Jumlah Bekalan 999,383,921.997011 999,383,921.997011 999,383,921.997011

Had Pasaran semasa Pitaya ialah $ 106.88K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PITAYA ialah 998.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999383921.997011. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 106.94K.