Pitbull ($BULL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0,00370571$ 0,00370571 $ 0,00370571 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +4,23% Perubahan Harga (7D) +4,23%

Pitbull ($BULL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $BULL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $BULL sepanjang masa ialah $ 0,00370571, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $BULL telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +4,23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pitbull ($BULL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19,21K$ 19,21K $ 19,21K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19,21K$ 19,21K $ 19,21K Bekalan Peredaran 999,98M 999,98M 999,98M Jumlah Bekalan 999 979 862,0 999 979 862,0 999 979 862,0

Had Pasaran semasa Pitbull ialah $ 19,21K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $BULL ialah 999,98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999979862.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19,21K.