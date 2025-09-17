Piteas (PTS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0455794 $ 0.0455794 $ 0.0455794 24J Rendah $ 0.04753934 $ 0.04753934 $ 0.04753934 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0455794$ 0.0455794 $ 0.0455794 24J Tinggi $ 0.04753934$ 0.04753934 $ 0.04753934 Sepanjang Masa $ 0.188811$ 0.188811 $ 0.188811 Harga Terendah $ 0.02655323$ 0.02655323 $ 0.02655323 Perubahan Harga (1J) -0.39% Perubahan Harga (1D) -2.14% Perubahan Harga (7D) -0.24% Perubahan Harga (7D) -0.24%

Piteas (PTS) harga masa nyata ialah $0.04641017. Sepanjang 24 jam yang lalu, PTS didagangkan antara $ 0.0455794 rendah dan $ 0.04753934 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PTS sepanjang masa ialah $ 0.188811, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02655323.

Dari segi prestasi jangka pendek, PTS telah berubah sebanyak -0.39% sejak sejam yang lalu, -2.14% dalam 24 jam dan -0.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Piteas (PTS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.27M$ 3.27M $ 3.27M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.66M$ 4.66M $ 4.66M Bekalan Peredaran 70.00M 70.00M 70.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Piteas ialah $ 3.27M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PTS ialah 70.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.66M.