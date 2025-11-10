PithLabs Harga Hari Ini

Harga langsung PithLabs (PITH) hari ini ialah --, dengan 5.81% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PITH kepada USD penukaran adalah -- setiap PITH.

PithLabs kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 12,949.09, dengan bekalan edaran sebanyak 999.26M PITH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PITH didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, PITH dipindahkan -0.08% dalam sejam terakhir dan -15.94% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

PithLabs (PITH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.95K$ 12.95K $ 12.95K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.95K$ 12.95K $ 12.95K Bekalan Peredaran 999.26M 999.26M 999.26M Jumlah Bekalan 999,264,886.788016 999,264,886.788016 999,264,886.788016

Had Pasaran semasa PithLabs ialah $ 12.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PITH ialah 999.26M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999264886.788016. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.95K.