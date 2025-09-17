Pixel (PXL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00685466$ 0.00685466 $ 0.00685466 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.53% Perubahan Harga (1D) +0.17% Perubahan Harga (7D) +0.73% Perubahan Harga (7D) +0.73%

Pixel (PXL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PXL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PXL sepanjang masa ialah $ 0.00685466, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PXL telah berubah sebanyak +0.53% sejak sejam yang lalu, +0.17% dalam 24 jam dan +0.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pixel (PXL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 30.55K$ 30.55K $ 30.55K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 30.55K$ 30.55K $ 30.55K Bekalan Peredaran 644.15M 644.15M 644.15M Jumlah Bekalan 644,148,648.13183 644,148,648.13183 644,148,648.13183

Had Pasaran semasa Pixel ialah $ 30.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PXL ialah 644.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 644148648.13183. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.55K.