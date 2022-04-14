Tokenomik Pixel (PXL)

Tokenomik Pixel (PXL)

Lihat cerapan utama tentang Pixel (PXL), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Pixel (PXL) Maklumat

XR Publisher is an open-source platform dedicated to decentralizing the 3D web by providing tools that enable creators to build, publish, and monetize immersive 3D experiences. Founded by Anthony Burchell in 2020, the platform offers a comprehensive suite of services, including AI character management, social integrations, and 3D content publishing, all designed to democratize access to the metaverse.

The $PXL token is the official cryptocurrency associated with XR Publisher. Initially, there were no plans to launch a token; however, due to community interest and the emergence of unofficial tokens, the decision was made to introduce $PXL to maintain project integrity and provide a legitimate option for supporters. The token serves as a demonstration of XR Publisher's capabilities and aims to engage the community in the platform's growth and the broader 3D web ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://xrpublisher.com/

Pixel (PXL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Pixel (PXL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 34.26K
Jumlah Bekalan:
$ 644.15M
Bekalan Edaran:
$ 644.15M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 34.26K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00685466
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Pixel (PXL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Pixel (PXL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PXL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PXL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PXL, terokai PXL harga langsung token!

PXL Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PXL? Halaman ramalan harga PXL kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.