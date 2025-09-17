PixelRealm (NFTB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00039395 $ 0.00039395 $ 0.00039395 24J Rendah $ 0.00047828 $ 0.00047828 $ 0.00047828 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00039395$ 0.00039395 $ 0.00039395 24J Tinggi $ 0.00047828$ 0.00047828 $ 0.00047828 Sepanjang Masa $ 0.62758$ 0.62758 $ 0.62758 Harga Terendah $ 0.00020$ 0.00020 $ 0.00020 Perubahan Harga (1J) +1.96% Perubahan Harga (1D) +9.88% Perubahan Harga (7D) +32.32% Perubahan Harga (7D) +32.32%

PixelRealm (NFTB) harga masa nyata ialah $0.00043684. Sepanjang 24 jam yang lalu, NFTB didagangkan antara $ 0.00039395 rendah dan $ 0.00047828 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NFTB sepanjang masa ialah $ 0.62758, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00020.

Dari segi prestasi jangka pendek, NFTB telah berubah sebanyak +1.96% sejak sejam yang lalu, +9.88% dalam 24 jam dan +32.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PixelRealm (NFTB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 308.50K$ 308.50K $ 308.50K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 317.27K$ 317.27K $ 317.27K Bekalan Peredaran 706.21M 706.21M 706.21M Jumlah Bekalan 726,277,000.0 726,277,000.0 726,277,000.0

Had Pasaran semasa PixelRealm ialah $ 308.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NFTB ialah 706.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 726277000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 317.27K.