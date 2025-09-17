Pixi (PIXI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00010503 $ 0.00010503 $ 0.00010503 24J Rendah $ 0.00010909 $ 0.00010909 $ 0.00010909 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00010503$ 0.00010503 $ 0.00010503 24J Tinggi $ 0.00010909$ 0.00010909 $ 0.00010909 Sepanjang Masa $ 0.00251215$ 0.00251215 $ 0.00251215 Harga Terendah $ 0.00004333$ 0.00004333 $ 0.00004333 Perubahan Harga (1J) -0.63% Perubahan Harga (1D) -0.71% Perubahan Harga (7D) +3.40% Perubahan Harga (7D) +3.40%

Pixi (PIXI) harga masa nyata ialah $0.00010511. Sepanjang 24 jam yang lalu, PIXI didagangkan antara $ 0.00010503 rendah dan $ 0.00010909 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PIXI sepanjang masa ialah $ 0.00251215, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004333.

Dari segi prestasi jangka pendek, PIXI telah berubah sebanyak -0.63% sejak sejam yang lalu, -0.71% dalam 24 jam dan +3.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pixi (PIXI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 97.51K$ 97.51K $ 97.51K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 97.51K$ 97.51K $ 97.51K Bekalan Peredaran 927.66M 927.66M 927.66M Jumlah Bekalan 927,661,005.75807 927,661,005.75807 927,661,005.75807

Had Pasaran semasa Pixi ialah $ 97.51K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PIXI ialah 927.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 927661005.75807. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 97.51K.