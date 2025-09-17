PIXL (PIXL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0281366 $ 0.0281366 $ 0.0281366 24J Rendah $ 0.03398848 $ 0.03398848 $ 0.03398848 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0281366$ 0.0281366 $ 0.0281366 24J Tinggi $ 0.03398848$ 0.03398848 $ 0.03398848 Sepanjang Masa $ 0.164294$ 0.164294 $ 0.164294 Harga Terendah $ 0.00590734$ 0.00590734 $ 0.00590734 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) -5.16% Perubahan Harga (7D) -2.26% Perubahan Harga (7D) -2.26%

PIXL (PIXL) harga masa nyata ialah $0.03160647. Sepanjang 24 jam yang lalu, PIXL didagangkan antara $ 0.0281366 rendah dan $ 0.03398848 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PIXL sepanjang masa ialah $ 0.164294, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00590734.

Dari segi prestasi jangka pendek, PIXL telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, -5.16% dalam 24 jam dan -2.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PIXL (PIXL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.78M$ 15.78M $ 15.78M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.78M$ 15.78M $ 15.78M Bekalan Peredaran 500.00M 500.00M 500.00M Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Had Pasaran semasa PIXL ialah $ 15.78M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PIXL ialah 500.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.78M.