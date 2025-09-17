Pixocracy (PIX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00819614$ 0.00819614 $ 0.00819614 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.60% Perubahan Harga (1D) +0.03% Perubahan Harga (7D) +7.73% Perubahan Harga (7D) +7.73%

Pixocracy (PIX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PIX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PIX sepanjang masa ialah $ 0.00819614, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PIX telah berubah sebanyak -0.60% sejak sejam yang lalu, +0.03% dalam 24 jam dan +7.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pixocracy (PIX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.18K$ 19.18K $ 19.18K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.18K$ 19.18K $ 19.18K Bekalan Peredaran 999.87M 999.87M 999.87M Jumlah Bekalan 999,870,622.791741 999,870,622.791741 999,870,622.791741

Had Pasaran semasa Pixocracy ialah $ 19.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PIX ialah 999.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999870622.791741. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.18K.