Pixocracy is an AI-governed Minecraft village experiment where villagers live under the watchful (and slightly chaotic) leadership of their algorithmic overlord, PIXELBRO.
Using artificial intelligence, PIXELBRO processes real-time statistics and data from the village, allowing him to make informed decisions about resource allocation, economy, and village management. Think of him as an AI mayor who analyzes reports and makes strategic decisions, but never physically exists within the game world
Watch democracy unfold. This is the world's first AI-governed Minecraft village experiment, live-streamed 24/7.
Tokenomik Pixocracy (PIX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Pixocracy (PIX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token PIX yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token PIX yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.