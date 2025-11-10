PIXTEL Harga Hari Ini

Harga langsung PIXTEL (PIXTEL) hari ini ialah $ 0.00003704, dengan 3.49% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PIXTEL kepada USD penukaran adalah $ 0.00003704 setiap PIXTEL.

PIXTEL kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 36,972, dengan bekalan edaran sebanyak 998.15M PIXTEL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PIXTEL didagangkan antara $ 0.00003614 (rendah) dan $ 0.00004551 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00013876, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001999.

Dalam prestasi jangka pendek, PIXTEL dipindahkan +0.73% dalam sejam terakhir dan -22.61% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

PIXTEL (PIXTEL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 36.97K$ 36.97K $ 36.97K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 36.97K$ 36.97K $ 36.97K Bekalan Peredaran 998.15M 998.15M 998.15M Jumlah Bekalan 998,149,258.630743 998,149,258.630743 998,149,258.630743

Had Pasaran semasa PIXTEL ialah $ 36.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PIXTEL ialah 998.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998149258.630743. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 36.97K.