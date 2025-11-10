PJN Harga Hari Ini

Harga langsung PJN (PJN) hari ini ialah $ 0.00004115, dengan 9.87% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PJN kepada USD penukaran adalah $ 0.00004115 setiap PJN.

PJN kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 41,143, dengan bekalan edaran sebanyak 999.75M PJN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PJN didagangkan antara $ 0.00003746 (rendah) dan $ 0.00004336 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00288545, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003504.

Dalam prestasi jangka pendek, PJN dipindahkan -3.87% dalam sejam terakhir dan -5.74% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

PJN (PJN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 41.14K$ 41.14K $ 41.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 41.14K$ 41.14K $ 41.14K Bekalan Peredaran 999.75M 999.75M 999.75M Jumlah Bekalan 999,752,475.688554 999,752,475.688554 999,752,475.688554

