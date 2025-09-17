Lagi Mengenai AQUA

Planet Finance Logo

Planet Finance Harga (AQUA)

Tidak tersenarai

1 AQUA ke USD Harga Langsung:

$1.69
$1.69$1.69
+2.50%1D
USD
Planet Finance (AQUA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:11:23 (UTC+8)

Planet Finance (AQUA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.63
$ 1.63$ 1.63
24J Rendah
$ 1.69
$ 1.69$ 1.69
24J Tinggi

$ 1.63
$ 1.63$ 1.63

$ 1.69
$ 1.69$ 1.69

$ 2,302.82
$ 2,302.82$ 2,302.82

$ 1.2
$ 1.2$ 1.2

+0.22%

+2.88%

+8.15%

+8.15%

Planet Finance (AQUA) harga masa nyata ialah $1.69. Sepanjang 24 jam yang lalu, AQUA didagangkan antara $ 1.63 rendah dan $ 1.69 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AQUA sepanjang masa ialah $ 2,302.82, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.2.

Dari segi prestasi jangka pendek, AQUA telah berubah sebanyak +0.22% sejak sejam yang lalu, +2.88% dalam 24 jam dan +8.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Planet Finance (AQUA) Maklumat Pasaran

$ 151.37K
$ 151.37K$ 151.37K

--
----

$ 163.29K
$ 163.29K$ 163.29K

89.50K
89.50K 89.50K

96,544.82
96,544.82 96,544.82

Had Pasaran semasa Planet Finance ialah $ 151.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AQUA ialah 89.50K, dengan jumlah bekalan sebanyak 96544.82. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 163.29K.

Planet Finance (AQUA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Planet Finance kepada USD adalah $ +0.04728687.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Planet Finance kepada USD adalah $ -0.2393731210.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Planet Finance kepada USD adalah $ -0.0809036800.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Planet Finance kepada USD adalah $ +0.1327394564671676.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.04728687+2.88%
30 Hari$ -0.2393731210-14.16%
60 Hari$ -0.0809036800-4.78%
90 Hari$ +0.1327394564671676+8.52%

Apakah itu Planet Finance (AQUA)

Planet is a decentralized financial protocol consisting of different planets, each their own application, designed to enable anyone to freely activate their capital. Planet enables access to open, decentralized financial services. AQUA is the governance token for Planet. It has an absolute max supply of 100,000 AQUA. Roughly half of all protocol fees earned are used to buy & burn AQUA.

Planet Finance (AQUA) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Planet Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Planet Finance (AQUA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Planet Finance (AQUA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Planet Finance.

Semak Planet Finance ramalan harga sekarang!

AQUA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Planet Finance (AQUA)

Memahami tokenomik Planet Finance (AQUA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AQUA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Planet Finance (AQUA)

Berapakah nilai Planet Finance (AQUA) hari ini?
Harga langsung AQUA dalam USD ialah 1.69 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AQUA ke USD?
Harga semasa AQUA ke USD ialah $ 1.69. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Planet Finance?
Had pasaran untuk AQUA ialah $ 151.37K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AQUA?
Bekalan edaran AQUA ialah 89.50K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AQUA?
AQUA mencapai harga ATH sebanyak 2,302.82 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AQUA?
AQUA melihat harga ATL sebanyak 1.2 USD.
Berapakah jumlah dagangan AQUA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AQUAialah -- USD.
Adakah AQUA akan naik lebih tinggi tahun ini?
AQUA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AQUAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
