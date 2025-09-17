Planet Finance (AQUA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.63 $ 1.63 $ 1.63 24J Rendah $ 1.69 $ 1.69 $ 1.69 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.63$ 1.63 $ 1.63 24J Tinggi $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 Sepanjang Masa $ 2,302.82$ 2,302.82 $ 2,302.82 Harga Terendah $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Perubahan Harga (1J) +0.22% Perubahan Harga (1D) +2.88% Perubahan Harga (7D) +8.15% Perubahan Harga (7D) +8.15%

Planet Finance (AQUA) harga masa nyata ialah $1.69. Sepanjang 24 jam yang lalu, AQUA didagangkan antara $ 1.63 rendah dan $ 1.69 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AQUA sepanjang masa ialah $ 2,302.82, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.2.

Dari segi prestasi jangka pendek, AQUA telah berubah sebanyak +0.22% sejak sejam yang lalu, +2.88% dalam 24 jam dan +8.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Planet Finance (AQUA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 151.37K$ 151.37K $ 151.37K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 163.29K$ 163.29K $ 163.29K Bekalan Peredaran 89.50K 89.50K 89.50K Jumlah Bekalan 96,544.82 96,544.82 96,544.82

Had Pasaran semasa Planet Finance ialah $ 151.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AQUA ialah 89.50K, dengan jumlah bekalan sebanyak 96544.82. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 163.29K.