PlanetWatch (PLANETS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.494584$ 0.494584 $ 0.494584 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.27% Perubahan Harga (1D) -0.61% Perubahan Harga (7D) -5.39% Perubahan Harga (7D) -5.39%

PlanetWatch (PLANETS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PLANETS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PLANETS sepanjang masa ialah $ 0.494584, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PLANETS telah berubah sebanyak +0.27% sejak sejam yang lalu, -0.61% dalam 24 jam dan -5.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PlanetWatch (PLANETS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 48.41K$ 48.41K $ 48.41K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 48.41K$ 48.41K $ 48.41K Bekalan Peredaran 4.50B 4.50B 4.50B Jumlah Bekalan 4,500,000,000.0 4,500,000,000.0 4,500,000,000.0

Had Pasaran semasa PlanetWatch ialah $ 48.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PLANETS ialah 4.50B, dengan jumlah bekalan sebanyak 4500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 48.41K.