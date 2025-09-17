plankton (PLANKTON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00381571$ 0.00381571 $ 0.00381571 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.45% Perubahan Harga (1D) +1.24% Perubahan Harga (7D) +3.72% Perubahan Harga (7D) +3.72%

plankton (PLANKTON) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PLANKTON didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PLANKTON sepanjang masa ialah $ 0.00381571, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PLANKTON telah berubah sebanyak +0.45% sejak sejam yang lalu, +1.24% dalam 24 jam dan +3.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

plankton (PLANKTON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 39.93K$ 39.93K $ 39.93K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 39.93K$ 39.93K $ 39.93K Bekalan Peredaran 998.55M 998.55M 998.55M Jumlah Bekalan 998,548,281.615724 998,548,281.615724 998,548,281.615724

Had Pasaran semasa plankton ialah $ 39.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PLANKTON ialah 998.55M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998548281.615724. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 39.93K.