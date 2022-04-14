Tokenomik plankton (PLANKTON)

Lihat cerapan utama tentang plankton (PLANKTON), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
$plankton is a memecoin in Solana, which seeks to represent the fan base of the super viral tiktok meme which bears the same name: plankton.

$plankton in Solana promotes the use of the meme on social networks, being a meeting point for the community of said meme.

The purpose of $plankton is to give community members the opportunity to buy a token with which they feel represented.

$plankton works only as a fan base of the meme, it does not claim the copyright of the meme or anything like that, it only works as a token for the meme community.

Laman Web Rasmi:
https://www.plankton.gg

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk plankton (PLANKTON), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 39.78K
Jumlah Bekalan:
$ 998.55M
Bekalan Edaran:
$ 998.55M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 39.78K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00381571
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Memahami tokenomik plankton (PLANKTON) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PLANKTON yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PLANKTON yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PLANKTON, terokai PLANKTON harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.