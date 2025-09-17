Planq (PLQ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00195757 24J Tinggi $ 0.00213922 Sepanjang Masa $ 0.997878 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -6.45% Perubahan Harga (7D) -11.26%

Planq (PLQ) harga masa nyata ialah $0.00199221. Sepanjang 24 jam yang lalu, PLQ didagangkan antara $ 0.00195757 rendah dan $ 0.00213922 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PLQ sepanjang masa ialah $ 0.997878, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PLQ telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -6.45% dalam 24 jam dan -11.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Planq (PLQ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 279.35K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 280.40K Bekalan Peredaran 140.22M Jumlah Bekalan 140,745,909.1603419

Had Pasaran semasa Planq ialah $ 279.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PLQ ialah 140.22M, dengan jumlah bekalan sebanyak 140745909.1603419. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 280.40K.