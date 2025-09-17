Plant (PLANT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00234174 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +2.64% Perubahan Harga (7D) +11.29%

Plant (PLANT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PLANT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PLANT sepanjang masa ialah $ 0.00234174, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PLANT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +2.64% dalam 24 jam dan +11.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Plant (PLANT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 154.39K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 154.39K Bekalan Peredaran 1000.00M Jumlah Bekalan 999,995,386.7012

Had Pasaran semasa Plant ialah $ 154.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PLANT ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999995386.7012. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 154.39K.