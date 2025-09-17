Lagi Mengenai PLANT

Plant Harga (PLANT)

Tidak tersenarai

1 PLANT ke USD Harga Langsung:

$0.00015439
$0.00015439$0.00015439
+2.60%1D
USD
Plant (PLANT) Carta Harga Langsung
Plant (PLANT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00234174
$ 0.00234174$ 0.00234174

$ 0
$ 0$ 0

--

+2.64%

+11.29%

+11.29%

Plant (PLANT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PLANT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PLANT sepanjang masa ialah $ 0.00234174, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PLANT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +2.64% dalam 24 jam dan +11.29% dalam 7 hari yang lalu.

Plant (PLANT) Maklumat Pasaran

$ 154.39K
$ 154.39K$ 154.39K

--
----

$ 154.39K
$ 154.39K$ 154.39K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,995,386.7012
999,995,386.7012 999,995,386.7012

Had Pasaran semasa Plant ialah $ 154.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PLANT ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999995386.7012. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 154.39K.

Plant (PLANT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Plant kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Plant kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Plant kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Plant kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.64%
30 Hari$ 0+36.88%
60 Hari$ 0+37.11%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Plant (PLANT)

Plant is a SocialFi project hosted on Solana, combining AI-driven functionality with community engagement. The project features an evolving AI agent represented as a digital plant that grows smarter through user interactions. Community members train the Plant by suggesting tokens and providing context via X. These interactions enable the Plant to build memory, predict token trends, and develop its AI capabilities. Participants are incentivized through token-based airdrops ("raindrops") determined by their interaction level, creating a gamified and rewarding ecosystem. Plant integrates predictive analytics, decentralized finance elements, and community-driven AI evolution, offering a unique platform where users actively shape the project's growth and benefit from its insights. This combination of AI, community input, and decentralized rewards establishes Plant as an innovative leader in the SocialFi space.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Plant (PLANT) Sumber

Laman Web Rasmi

Plant Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Plant (PLANT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Plant (PLANT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Plant.

Semak Plant ramalan harga sekarang!

PLANT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Plant (PLANT)

Memahami tokenomik Plant (PLANT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PLANT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Plant (PLANT)

Berapakah nilai Plant (PLANT) hari ini?
Harga langsung PLANT dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PLANT ke USD?
Harga semasa PLANT ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Plant?
Had pasaran untuk PLANT ialah $ 154.39K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PLANT?
Bekalan edaran PLANT ialah 1000.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PLANT?
PLANT mencapai harga ATH sebanyak 0.00234174 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PLANT?
PLANT melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan PLANT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PLANTialah -- USD.
Adakah PLANT akan naik lebih tinggi tahun ini?
PLANT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PLANTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.