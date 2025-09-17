Plant vs Undead (PVU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0.00117711 $ 0.00117711 $ 0.00117711 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0.00117711$ 0.00117711 $ 0.00117711 Sepanjang Masa $ 24.73$ 24.73 $ 24.73 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.08% Perubahan Harga (1D) -1.25% Perubahan Harga (7D) -1.25% Perubahan Harga (7D) -1.25%

Plant vs Undead (PVU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PVU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.00117711 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PVU sepanjang masa ialah $ 24.73, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PVU telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, -1.25% dalam 24 jam dan -1.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Plant vs Undead (PVU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 254.52K$ 254.52K $ 254.52K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 267.91K$ 267.91K $ 267.91K Bekalan Peredaran 285.00M 285.00M 285.00M Jumlah Bekalan 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Had Pasaran semasa Plant vs Undead ialah $ 254.52K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PVU ialah 285.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 300000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 267.91K.