Plantfun Harga Hari Ini

Harga langsung Plantfun (PLANTFUN) hari ini ialah $ 0.00000639, dengan 3.37% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PLANTFUN kepada USD penukaran adalah $ 0.00000639 setiap PLANTFUN.

Plantfun kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,337.22, dengan bekalan edaran sebanyak 991.43M PLANTFUN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PLANTFUN didagangkan antara $ 0.00000609 (rendah) dan $ 0.00000639 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00016458, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000562.

Dalam prestasi jangka pendek, PLANTFUN dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -8.98% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Plantfun (PLANTFUN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.34K$ 6.34K $ 6.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.34K$ 6.34K $ 6.34K Bekalan Peredaran 991.43M 991.43M 991.43M Jumlah Bekalan 991,434,911.0 991,434,911.0 991,434,911.0

Had Pasaran semasa Plantfun ialah $ 6.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PLANTFUN ialah 991.43M, dengan jumlah bekalan sebanyak 991434911.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.34K.