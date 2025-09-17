Lagi Mengenai PVR

Plants VS Ronke Logo

Plants VS Ronke Harga (PVR)

Tidak tersenarai

1 PVR ke USD Harga Langsung:

$0.0008456
$0.0008456$0.0008456
0.00%1D
mexc
USD
Plants VS Ronke (PVR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:11:48 (UTC+8)

Plants VS Ronke (PVR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01016038
$ 0.01016038$ 0.01016038

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Plants VS Ronke (PVR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PVR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PVR sepanjang masa ialah $ 0.01016038, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PVR telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Plants VS Ronke (PVR) Maklumat Pasaran

$ 217.75K
$ 217.75K$ 217.75K

--
----

$ 253.68K
$ 253.68K$ 253.68K

257.51M
257.51M 257.51M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

Had Pasaran semasa Plants VS Ronke ialah $ 217.75K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PVR ialah 257.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 300000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 253.68K.

Plants VS Ronke (PVR) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Plants VS Ronke kepada USD adalah $ 0.0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Plants VS Ronke kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Plants VS Ronke kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Plants VS Ronke kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0.00.00%
30 Hari$ 00.00%
60 Hari$ 00.00%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Plants VS Ronke (PVR)

Plants vs Ronke (PVR) Grow. Defend. Earn. Plants vs Ronke is a click-to-earn farming and defense game built on the Ronin blockchain, inspired by the classic "Plants vs Undead" — but with an upgraded token economy, no LE system, and full ownership of NFTs. Players plant Seed NFTs or temporary crops, water and protect them using farming items, defend against random weather or enemy events, and harvest $PVR tokens. Own Land NFTs to earn passive income when others water your land. Upgrade your Farm Slots, boost your hashpower, and stake your way to long-term rewards.

Plants VS Ronke (PVR) Sumber

Laman Web Rasmi

Plants VS Ronke Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Plants VS Ronke (PVR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Plants VS Ronke (PVR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Plants VS Ronke.

Semak Plants VS Ronke ramalan harga sekarang!

PVR kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Plants VS Ronke (PVR)

Memahami tokenomik Plants VS Ronke (PVR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PVR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Plants VS Ronke (PVR)

Berapakah nilai Plants VS Ronke (PVR) hari ini?
Harga langsung PVR dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PVR ke USD?
Harga semasa PVR ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Plants VS Ronke?
Had pasaran untuk PVR ialah $ 217.75K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PVR?
Bekalan edaran PVR ialah 257.51M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PVR?
PVR mencapai harga ATH sebanyak 0.01016038 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PVR?
PVR melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan PVR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PVRialah -- USD.
Adakah PVR akan naik lebih tinggi tahun ini?
PVR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PVRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:11:48 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.