PLANZ (Z) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.02764017 24J Tinggi $ 0.0278455 Sepanjang Masa $ 0.0421567 Harga Terendah $ 0.01580232 Perubahan Harga (1J) -0.16% Perubahan Harga (1D) -0.64% Perubahan Harga (7D) -7.71%

PLANZ (Z) harga masa nyata ialah $0.02766611. Sepanjang 24 jam yang lalu, Z didagangkan antara $ 0.02764017 rendah dan $ 0.0278455 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi Z sepanjang masa ialah $ 0.0421567, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01580232.

Dari segi prestasi jangka pendek, Z telah berubah sebanyak -0.16% sejak sejam yang lalu, -0.64% dalam 24 jam dan -7.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PLANZ (Z) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.76M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.76M Bekalan Peredaran 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa PLANZ ialah $ 2.76M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran Z ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.76M.