Plasma Finance (PPAY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00019896 $ 0.00019896 $ 0.00019896 24J Rendah $ 0.00020591 $ 0.00020591 $ 0.00020591 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00019896$ 0.00019896 $ 0.00019896 24J Tinggi $ 0.00020591$ 0.00020591 $ 0.00020591 Sepanjang Masa $ 0.42608$ 0.42608 $ 0.42608 Harga Terendah $ 0.00005248$ 0.00005248 $ 0.00005248 Perubahan Harga (1J) +0.09% Perubahan Harga (1D) +0.94% Perubahan Harga (7D) +10.90% Perubahan Harga (7D) +10.90%

Plasma Finance (PPAY) harga masa nyata ialah $0.00020571. Sepanjang 24 jam yang lalu, PPAY didagangkan antara $ 0.00019896 rendah dan $ 0.00020591 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PPAY sepanjang masa ialah $ 0.42608, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00005248.

Dari segi prestasi jangka pendek, PPAY telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, +0.94% dalam 24 jam dan +10.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Plasma Finance (PPAY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 195.43K$ 195.43K $ 195.43K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 205.71K$ 205.71K $ 205.71K Bekalan Peredaran 950.00M 950.00M 950.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Plasma Finance ialah $ 195.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PPAY ialah 950.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 205.71K.