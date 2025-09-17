Apakah itu Plastiks (PLASTIK)

Plastiks is a product of Nozama, Nozama was founded back in early 2019 with the objective to become the world’s largest sustainability technology company, and that goal remains more true than ever. Plastiks.io is a marketplace utilizing a smart contract approach to merge two-multibillion-dollar industries: NFTs and Recycling. The Plastiks platform allows recyclers to mint and sell NFTs as recycling guarantees so that recyclers can monetize their recycling data. Producers of single-use plastic can increase traceability of their single-use packaging. The Plastiks platform will not only allow Single-use packaging brands to demonstrate their commitment to the environment through offsetting their waste, but it allows them to comply with the recently imposed EU single use packaging tracking regulation. As for recyclers, it’ll be an additional stream of revenue. Plastiks is a place where artists, recyclers, and single use packaging companies can work as a team to make the world cleaner. Plastik is the native utility token that is used to: Unlock the utility of the platform to mint, list and transact on the plastiks.io platform. All recyclers and artists will need to use plastik to create their NFTs. The producers of plastic or the consumer brands will be incentivized to buy these NFTs with Plastik.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Plastiks (PLASTIK) Berapakah nilai Plastiks (PLASTIK) hari ini? Harga langsung PLASTIK dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PLASTIK ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa PLASTIK ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Plastiks? Had pasaran untuk PLASTIK ialah $ 160.59K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PLASTIK? Bekalan edaran PLASTIK ialah 470.26M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PLASTIK? PLASTIK mencapai harga ATH sebanyak 0.260756 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PLASTIK? PLASTIK melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan PLASTIK? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PLASTIKialah -- USD . Adakah PLASTIK akan naik lebih tinggi tahun ini? PLASTIK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PLASTIKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

