Plata Network Logo

Plata Network Harga (PLATA)

Tidak tersenarai

1 PLATA ke USD Harga Langsung:

--
----
+0.80%1D
mexc
USD
Plata Network (PLATA) Carta Harga Langsung
Plata Network (PLATA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01050666
$ 0.01050666$ 0.01050666

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.87%

-4.75%

-4.75%

Plata Network (PLATA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PLATA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PLATA sepanjang masa ialah $ 0.01050666, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PLATA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.87% dalam 24 jam dan -4.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Plata Network (PLATA) Maklumat Pasaran

$ 32.52K
$ 32.52K$ 32.52K

--
----

$ 45.31K
$ 45.31K$ 45.31K

366.03M
366.03M 366.03M

510,000,000.0
510,000,000.0 510,000,000.0

Had Pasaran semasa Plata Network ialah $ 32.52K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PLATA ialah 366.03M, dengan jumlah bekalan sebanyak 510000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 45.31K.

Plata Network (PLATA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Plata Network kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Plata Network kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Plata Network kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Plata Network kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.87%
30 Hari$ 0-14.09%
60 Hari$ 0-21.79%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Plata Network (PLATA)

Plata Network is a unique, pioneer project of the MultiversX blockchain (formerly Elrond Network), that merges the worlds of motorsport and blockchain technology. The project emphasizes the use of MultiversX ESDTs (eStandard Digital Tokens), NFTs (Non-Fungible Tokens), SFTs (Semi-Fungible Tokens) and Staking Rewards, but also Bitcoin Ordinals and Runes, encouraging users to take their digital assets to the next level. Furthermore, Plata Network is part of the larger MultiversX ecosystem, which supports a variety of projects and initiatives. This interconnectedness allows the project to leverage the strengths of the MultiversX community while contributing to its growth and diversity by pioneering heritage. In summary, Plata Network represents an innovative intersection of motorsport and blockchain technology, offering users a fresh approach to digital assets. Invitation to dive deeper, after this Pit Stop, into our X Community!

Plata Network (PLATA) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Plata Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Plata Network (PLATA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Plata Network (PLATA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Plata Network.

Semak Plata Network ramalan harga sekarang!

PLATA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Plata Network (PLATA)

Memahami tokenomik Plata Network (PLATA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PLATA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Plata Network (PLATA)

Berapakah nilai Plata Network (PLATA) hari ini?
Harga langsung PLATA dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PLATA ke USD?
Harga semasa PLATA ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Plata Network?
Had pasaran untuk PLATA ialah $ 32.52K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PLATA?
Bekalan edaran PLATA ialah 366.03M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PLATA?
PLATA mencapai harga ATH sebanyak 0.01050666 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PLATA?
PLATA melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan PLATA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PLATAialah -- USD.
Adakah PLATA akan naik lebih tinggi tahun ini?
PLATA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PLATAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.