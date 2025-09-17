Plata Network (PLATA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.01050666 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.87% Perubahan Harga (7D) -4.75%

Plata Network (PLATA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PLATA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PLATA sepanjang masa ialah $ 0.01050666, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PLATA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.87% dalam 24 jam dan -4.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Plata Network (PLATA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.52K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 45.31K Bekalan Peredaran 366.03M Jumlah Bekalan 510,000,000.0

Had Pasaran semasa Plata Network ialah $ 32.52K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PLATA ialah 366.03M, dengan jumlah bekalan sebanyak 510000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 45.31K.