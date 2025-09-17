PLATH ($PLATH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00020936 $ 0.00020936 $ 0.00020936 24J Rendah $ 0.00023955 $ 0.00023955 $ 0.00023955 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00020936$ 0.00020936 $ 0.00020936 24J Tinggi $ 0.00023955$ 0.00023955 $ 0.00023955 Sepanjang Masa $ 0.00150056$ 0.00150056 $ 0.00150056 Harga Terendah $ 0.00015616$ 0.00015616 $ 0.00015616 Perubahan Harga (1J) +0.40% Perubahan Harga (1D) +10.87% Perubahan Harga (7D) +8.23% Perubahan Harga (7D) +8.23%

PLATH ($PLATH) harga masa nyata ialah $0.00023608. Sepanjang 24 jam yang lalu, $PLATH didagangkan antara $ 0.00020936 rendah dan $ 0.00023955 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $PLATH sepanjang masa ialah $ 0.00150056, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00015616.

Dari segi prestasi jangka pendek, $PLATH telah berubah sebanyak +0.40% sejak sejam yang lalu, +10.87% dalam 24 jam dan +8.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PLATH ($PLATH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 228.26K$ 228.26K $ 228.26K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 228.26K$ 228.26K $ 228.26K Bekalan Peredaran 966.86M 966.86M 966.86M Jumlah Bekalan 966,857,297.0549679 966,857,297.0549679 966,857,297.0549679

Had Pasaran semasa PLATH ialah $ 228.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $PLATH ialah 966.86M, dengan jumlah bekalan sebanyak 966857297.0549679. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 228.26K.