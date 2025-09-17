Platypus Finance (PTP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 16.69$ 16.69 $ 16.69 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.80% Perubahan Harga (1D) +25.96% Perubahan Harga (7D) +75.46% Perubahan Harga (7D) +75.46%

Platypus Finance (PTP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PTP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PTP sepanjang masa ialah $ 16.69, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PTP telah berubah sebanyak -0.80% sejak sejam yang lalu, +25.96% dalam 24 jam dan +75.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Platypus Finance (PTP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 100.02K$ 100.02K $ 100.02K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 131.30K$ 131.30K $ 131.30K Bekalan Peredaran 228.52M 228.52M 228.52M Jumlah Bekalan 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Had Pasaran semasa Platypus Finance ialah $ 100.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PTP ialah 228.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 300000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 131.30K.