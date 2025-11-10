Playbux Harga Hari Ini

Harga langsung Playbux (PBUX) hari ini ialah --, dengan 8.54% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PBUX kepada USD penukaran adalah -- setiap PBUX.

Playbux kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 248,467, dengan bekalan edaran sebanyak 386.85M PBUX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PBUX didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.388009, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, PBUX dipindahkan +1.03% dalam sejam terakhir dan -44.09% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Playbux (PBUX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 248.47K$ 248.47K $ 248.47K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 254.19K$ 254.19K $ 254.19K Bekalan Peredaran 386.85M 386.85M 386.85M Jumlah Bekalan 395,760,192.33 395,760,192.33 395,760,192.33

