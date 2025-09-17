Playcent (PCNT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 2.18$ 2.18 $ 2.18 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -4.58% Perubahan Harga (1D) -4.72% Perubahan Harga (7D) -55.62% Perubahan Harga (7D) -55.62%

Playcent (PCNT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PCNT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PCNT sepanjang masa ialah $ 2.18, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PCNT telah berubah sebanyak -4.58% sejak sejam yang lalu, -4.72% dalam 24 jam dan -55.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Playcent (PCNT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.73K$ 23.73K $ 23.73K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 52.07K$ 52.07K $ 52.07K Bekalan Peredaran 27.34M 27.34M 27.34M Jumlah Bekalan 60,000,000.0 60,000,000.0 60,000,000.0

Had Pasaran semasa Playcent ialah $ 23.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PCNT ialah 27.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 60000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 52.07K.