Playermon (PYM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.456594$ 0.456594 $ 0.456594 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.56% Perubahan Harga (1D) +1.26% Perubahan Harga (7D) +8.82% Perubahan Harga (7D) +8.82%

Playermon (PYM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PYM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PYM sepanjang masa ialah $ 0.456594, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PYM telah berubah sebanyak +0.56% sejak sejam yang lalu, +1.26% dalam 24 jam dan +8.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Playermon (PYM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 307.82K$ 307.82K $ 307.82K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 572.89K$ 572.89K $ 572.89K Bekalan Peredaran 537.30M 537.30M 537.30M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Playermon ialah $ 307.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PYM ialah 537.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 572.89K.