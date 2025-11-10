PlayFi Studio Harga Hari Ini

Harga langsung PlayFi Studio (PLAYFI) hari ini ialah $ 0.00405625, dengan 0.80% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PLAYFI kepada USD penukaran adalah $ 0.00405625 setiap PLAYFI.

PlayFi Studio kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 45,622, dengan bekalan edaran sebanyak 11.25M PLAYFI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PLAYFI didagangkan antara $ 0.00394661 (rendah) dan $ 0.00408485 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.073228, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00211811.

Dalam prestasi jangka pendek, PLAYFI dipindahkan -0.70% dalam sejam terakhir dan -16.32% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

PlayFi Studio (PLAYFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 45.62K$ 45.62K $ 45.62K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 48.68K$ 48.68K $ 48.68K Bekalan Peredaran 11.25M 11.25M 11.25M Jumlah Bekalan 12,000,000.0 12,000,000.0 12,000,000.0

Had Pasaran semasa PlayFi Studio ialah $ 45.62K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PLAYFI ialah 11.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 12000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 48.68K.