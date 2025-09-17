PlayMind (PLAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00193763$ 0.00193763 $ 0.00193763 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.29% Perubahan Harga (1D) -1.35% Perubahan Harga (7D) +13.19% Perubahan Harga (7D) +13.19%

PlayMind (PLAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PLAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PLAI sepanjang masa ialah $ 0.00193763, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PLAI telah berubah sebanyak -0.29% sejak sejam yang lalu, -1.35% dalam 24 jam dan +13.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PlayMind (PLAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 121.71K$ 121.71K $ 121.71K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 121.71K$ 121.71K $ 121.71K Bekalan Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Jumlah Bekalan 999,990,413.656554 999,990,413.656554 999,990,413.656554

Had Pasaran semasa PlayMind ialah $ 121.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PLAI ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999990413.656554. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 121.71K.