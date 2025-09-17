Apakah itu PlayNity (PLY)

PlayNity is approaching investors and players community on the Play2Earn growing trend in the metaverse space. Project delivers the possibility to earn from Play2Eearn games without engaging in all in-game process for investors and delivers for players the possibility to play P2E games risk-free without any capital requirement. In the area of Play2Earn, PlayNity project makes it possible for: - Players - to have a possibility to play Play2Earn games where they cannot afford to invest the required amount of money to start and maintain earnings. - Suppliers (investors) - to be able to allocate funds in the Play2Earn gaming expecting some earnings, without sacrificing time and requiring any knowledge about the detailed game mechanics and behind-the-scenes process. - Trainers who have wide knowledge in the scope of a wide variety of games - to have the possibility to train players and earn money without investment. - Managers who have experience in managing in-game NFTs and leading groups of scholars and trainers - to be able to earn even more with bigger teams. In principle, 20% of earned value will be spent on the tokens buyback and burn. It will make circulating tokens less inflationary and at some point, deflationary. 10% will be spent on the DAO maintenance costs, and the remaining 70% of the earnings is planned to be spent on the new in-game NFT purchases as well as releasing its own NFT collections to gather even higher earnings. Above numbers and treasury management policy can be adjusted to meet market conditions.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

PlayNity (PLY) Sumber Laman Web Rasmi

PlayNity Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai PlayNity (PLY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset PlayNity (PLY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk PlayNity.

Semak PlayNity ramalan harga sekarang!

PLY kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik PlayNity (PLY)

Memahami tokenomik PlayNity (PLY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PLY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PlayNity (PLY) Berapakah nilai PlayNity (PLY) hari ini? Harga langsung PLY dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PLY ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa PLY ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran PlayNity? Had pasaran untuk PLY ialah $ 18.04K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PLY? Bekalan edaran PLY ialah 96.81M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PLY? PLY mencapai harga ATH sebanyak 0.357112 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PLY? PLY melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan PLY? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PLYialah -- USD . Adakah PLY akan naik lebih tinggi tahun ini? PLY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PLYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

PlayNity (PLY) Kemas Kini Industri Penting