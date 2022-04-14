Tokenomik PlayNity (PLY)

Tokenomik PlayNity (PLY)

Lihat cerapan utama tentang PlayNity (PLY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

PlayNity (PLY) Maklumat

PlayNity is approaching investors and players community on the Play2Earn growing trend in the metaverse space. Project delivers the possibility to earn from Play2Eearn games without engaging in all in-game process for investors and delivers for players the possibility to play P2E games risk-free without any capital requirement.

In the area of Play2Earn, PlayNity project makes it possible for:

  • Players - to have a possibility to play Play2Earn games where they cannot afford to invest the required amount of money to start and maintain earnings.
  • Suppliers (investors) - to be able to allocate funds in the Play2Earn gaming expecting some earnings, without sacrificing time and requiring any knowledge about the detailed game mechanics and behind-the-scenes process.
  • Trainers who have wide knowledge in the scope of a wide variety of games - to have the possibility to train players and earn money without investment.
  • Managers who have experience in managing in-game NFTs and leading groups of scholars and trainers - to be able to earn even more with bigger teams.

In principle, 20% of earned value will be spent on the tokens buyback and burn. It will make circulating tokens less inflationary and at some point, deflationary. 10% will be spent on the DAO maintenance costs, and the remaining 70% of the earnings is planned to be spent on the new in-game NFT purchases as well as releasing its own NFT collections to gather even higher earnings. Above numbers and treasury management policy can be adjusted to meet market conditions.

Laman Web Rasmi:
https://playnity.io/

PlayNity (PLY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk PlayNity (PLY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 18.04K
$ 18.04K$ 18.04K
Jumlah Bekalan:
$ 106.37M
$ 106.37M$ 106.37M
Bekalan Edaran:
$ 96.86M
$ 96.86M$ 96.86M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 19.83K
$ 19.83K$ 19.83K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.357112
$ 0.357112$ 0.357112
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00018643
$ 0.00018643$ 0.00018643

Tokenomik PlayNity (PLY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik PlayNity (PLY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PLY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PLY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PLY, terokai PLY harga langsung token!

PLY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PLY? Halaman ramalan harga PLY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.