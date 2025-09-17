Plaza BondETH (BONDETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 100.05 $ 100.05 $ 100.05 24J Rendah $ 101.42 $ 101.42 $ 101.42 24J Tinggi 24J Rendah $ 100.05$ 100.05 $ 100.05 24J Tinggi $ 101.42$ 101.42 $ 101.42 Sepanjang Masa $ 108.57$ 108.57 $ 108.57 Harga Terendah $ 45.11$ 45.11 $ 45.11 Perubahan Harga (1J) -0.03% Perubahan Harga (1D) -0.69% Perubahan Harga (7D) +3.51% Perubahan Harga (7D) +3.51%

Plaza BondETH (BONDETH) harga masa nyata ialah $100.7. Sepanjang 24 jam yang lalu, BONDETH didagangkan antara $ 100.05 rendah dan $ 101.42 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BONDETH sepanjang masa ialah $ 108.57, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 45.11.

Dari segi prestasi jangka pendek, BONDETH telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, -0.69% dalam 24 jam dan +3.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Plaza BondETH (BONDETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 629.02K$ 629.02K $ 629.02K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 629.02K$ 629.02K $ 629.02K Bekalan Peredaran 6.25K 6.25K 6.25K Jumlah Bekalan 6,246.383927732336 6,246.383927732336 6,246.383927732336

Had Pasaran semasa Plaza BondETH ialah $ 629.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BONDETH ialah 6.25K, dengan jumlah bekalan sebanyak 6246.383927732336. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 629.02K.