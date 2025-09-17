Plaza LevETH (LEVETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 2,064.4 24J Tinggi $ 2,488.31 Sepanjang Masa $ 9,829.9 Harga Terendah $ 31.86 Perubahan Harga (1J) -5.35% Perubahan Harga (1D) +0.66% Perubahan Harga (7D) +0.16%

Plaza LevETH (LEVETH) harga masa nyata ialah $2,279.76. Sepanjang 24 jam yang lalu, LEVETH didagangkan antara $ 2,064.4 rendah dan $ 2,488.31 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LEVETH sepanjang masa ialah $ 9,829.9, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 31.86.

Dari segi prestasi jangka pendek, LEVETH telah berubah sebanyak -5.35% sejak sejam yang lalu, +0.66% dalam 24 jam dan +0.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Plaza LevETH (LEVETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 265.59K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 265.59K Bekalan Peredaran 116.50 Jumlah Bekalan 116.4999252449791

Had Pasaran semasa Plaza LevETH ialah $ 265.59K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LEVETH ialah 116.50, dengan jumlah bekalan sebanyak 116.4999252449791. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 265.59K.