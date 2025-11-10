Pleasing Gold Harga Hari Ini

Harga langsung Pleasing Gold (PGOLD) hari ini ialah $ 3,991.96, dengan 0.06% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PGOLD kepada USD penukaran adalah $ 3,991.96 setiap PGOLD.

Pleasing Gold kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 77,863,277, dengan bekalan edaran sebanyak 19.51K PGOLD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PGOLD didagangkan antara $ 3,981.78 (rendah) dan $ 4,044.03 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 4,044.03, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 3,855.69.

Dalam prestasi jangka pendek, PGOLD dipindahkan +0.03% dalam sejam terakhir dan -0.43% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Pleasing Gold (PGOLD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 77.86M$ 77.86M $ 77.86M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 77.86M$ 77.86M $ 77.86M Bekalan Peredaran 19.51K 19.51K 19.51K Jumlah Bekalan 19,505.0 19,505.0 19,505.0

Had Pasaran semasa Pleasing Gold ialah $ 77.86M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PGOLD ialah 19.51K, dengan jumlah bekalan sebanyak 19505.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 77.86M.