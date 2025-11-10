Tokenomik Pleasing Gold (PGOLD)
Pleasing Gold (PGOLD) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Pleasing Gold (PGOLD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Pleasing Gold (PGOLD) Maklumat
Pleasing Golden is an RWA platform that transforms precious metals into liquid, yield-generating tokens accessible to anyone, anywhere. Pleasing Golden’s vision is to make gold ownership open, liquid, and collaborative. Through tokenization and a suite of liquidity-sharing programs—including DeFi liquidity leasing and Tokenization-as-a-Service—the brand transforms slow, closed markets into dynamic, programmable assets that can circulate instantly among builders, traders, and holders.
Pleasing Gold (PGOLD) is the tokenized gold of Pleasing Golden, each representing one troy ounce of LBMA-certified physical gold. It has a few features:
- Unlimited physical redemption: holders can redeem PGOLD for allocated bars of nearly any size in Hong Kong, with expansion planned across greater APAC and Dubai.
- Fractional access and 24/7 liquidity: trade gold globally from as little as 0.01 oz, powered by Chainlink data and infrastructure.
- Instant settlement: PGOLD can be converted into stablecoins in real time, providing seamless transitions between gold and stable exposure.
Tokenomik Pleasing Gold (PGOLD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Pleasing Gold (PGOLD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token PGOLD yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token PGOLD yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik PGOLD, terokai PGOLD harga langsung token!
PGOLD Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju PGOLD? Halaman ramalan harga PGOLD kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
