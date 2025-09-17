Pleb (PLEB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00357907$ 0.00357907 $ 0.00357907 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.22% Perubahan Harga (7D) +3.16% Perubahan Harga (7D) +3.16%

Pleb (PLEB) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PLEB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PLEB sepanjang masa ialah $ 0.00357907, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PLEB telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.22% dalam 24 jam dan +3.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pleb (PLEB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 39.56K$ 39.56K $ 39.56K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 39.56K$ 39.56K $ 39.56K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Pleb ialah $ 39.56K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PLEB ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 39.56K.